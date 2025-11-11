Глава СКР взял на контроль расследование драки самарских школьников

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту драки самарских школьников. Отчет по этому вопросу в центральном аппарате представит руководитель регионального СУ СКР Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Драка произошла во дворе школы №141 в Промышленном районе Самары. Инцидент попал на видео. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Расследование взяла на контроль прокуратура, которая также начала проверку. Она намерена дать правовую оценку действиям руководства школы и органов и учреждений системы профилактики.

Георгий Портнов