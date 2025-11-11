В Томской области упразднили должность руководителя аппарата губернатора

Глава Томской области Владимир Мазур принял решение упразднить должность заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона. Наталья Киселева, которая занимала этот пост, больше не работает в структуре исполнительных органов региона в связи с переходом на другую работу, сообщили в областной администрации.

Находящиеся в ведении вице-губернатора — руководителя аппарата подразделения господин Мазур перераспределил между другими ведомствами. Департамент государственной гражданской службы, комитет организационной работы и протокола, комитет по общим вопросам теперь переданы управляющему делами администрации региона. Комитет по работе с личными обращениями граждан перешел под руководство первого заместителя губернатора.

Наталья Киселева — уроженка Ханты-Мансийска, выпускница юрфака Тюменского государственного университета. В 1997 году возглавила правовую службу департамента по защите прав потребителей Тюмени, в 2006-м перешла на работу в аппарат губернатора Тюменской области. В 2022 году назначена на должность вице-губернатора — руководителя аппарата главы Томской области.

Михаил Кичанов