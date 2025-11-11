ПЗСП банкротит электромонтажную компанию

В отношении пермской электромонтажной компании ООО «Алга» возбуждено производство по делу о банкротстве. Как свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс», кредитором компании является АО «Специализированный застройщик ПЗСП». По данным картотеки арбитражного суда, сумма требований к должнику составляет 144,1 млн руб.

Согласно материалам суда, в качестве третьего лица по настоящему делу привлечена межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю. Ведомство обратилось в суд с признанием компании несостоятельной по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, обосновывая свое требование наличием неуплаченной задолженности в размере 78,7 млн руб.

ООО «Алга» было зарегистрировано в 2022 году. Компания занимается производством электромонтажных работ. Единоличным владельцем и гендиректором общества с основания выступал Алексей Булатов. В 2023 году выручка компании составила 280 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб. Кредиторская задолженность достигла 202 млн руб. Согласно Rusprofile, на 10 ноября в суде рассматривается девять арбитражных споров на общую сумму 307 млн руб. с участием организации в качестве ответчика.

Напомним, в апреле 2025 года на лыжной базе «Динамо» было обнаружено тело генерального директора пермского ООО «Алга» Алексея Булатова. Тогда пермские СМИ сообщили, что 39-летний господин Булатов покончил жизнь самоубийством.