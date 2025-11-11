У пермского телефонного завода сменился гендиректор

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» возглавил Александр Подколзин. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 ноября текущего года. Ранее он занимал должность исполнительного директора, в должности руководителя предприятия он сменил Владимира Тихонова. Господин Подколзин является супругом дочери владельца «Телты» Игоря Морозова. Ольга Подколзина возглавляла пермский завод с конца октября 2023 года по конец мая 2024 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Подколзин

Господин Морозов вместе с экс-гендиректором Алексеем Высоковым, а также главбухом общества Еленой Гришиной и сотрудником военной приемки Алексеем Пальмовым в октябре этого года были осуждены за мошенничество в особо крупном размере.

Пермский телефонный завод основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Среди основных заказчиков — силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот.