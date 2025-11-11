В челябинском аэропорту задерживается вылет в Минеральные воды

Самолет компании «Азимут», отправляющийся 11 ноября из Челябинска в Минеральные Воды, задерживается почти на восемь часов. Информация отображена на онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

Superjet должен был вылететь утром в 6:45. Сейчас расчетное время отправления — 14:30. Кроме того, путешествие по обратному маршруту тоже отложили. Вместо 5:45 пассажиры из Минеральных Вод должны вылететь в Челябинск в 13:50.

Отменены вечерние рейсы из Челябинска в Москву и обратно от перевозчика «Аэрофлот». Они планировались в 22:30 и 21:30 соответственно.

Виталина Ярховска