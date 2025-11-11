В Красноярском крае на строительство спортобъектов направят 35 млрд рублей

К 2028 году в Красноярском крае построят девять крупных спортивных объектов. На эти цели по программе «Развитие физической культуры и спорта» выделено 34,8 млрд руб. Строительство запланировано в период с 2026 по 2028 годы, сообщает Законодательное собрание региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Запланировано строительство физкультурного центра на ул. Авиаторов в Красноярске, регионального центра по регби на базе «Авангарда», многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса по адаптивным видам спорта. В Дивногорске построят универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс при колледже олимпийского резерва, а также реконструируют стадион «Спутник».

В Енисейске возведут плавательный бассейн. В Нижнем Ингаше, Тасеево и Иланском появятся быстровозводимые крытые площадки. Кроме того, продолжится оснащение площадок ГТО, ремонт спортивных учреждений.

По программе «Развитие физической культуры и спорта» к 2030 году в Красноярском крае доля занимающихся спортом должна составить не менее 70%. На сегодняшний день этот показатель достигает 55%.

Лолита Белова