Возбуждено уголовное дело после смерти двух детей при пожаре в Кузбассе

По факту смерти двух детей при пожаре следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, возгорание произошло накануне вечером в поселке Краснобродском. В ходе обследования дома спасатели обнаружили тела двух детей в возрасте трех и четырех лет. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Предварительно установлено, что мать оставила несовершеннолетних одних дома и уехала в соседний город.

Александра Стрелкова