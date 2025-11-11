Россельхознадзор выявил 1,5 тысячи заброшенных участков в Красноярском крае
В период с января по октябрь 2025 года в Красноярском крае выявлено более 1,5 тыс. земельных участков общей площадью 77 тыс. га, имеющих признаки неиспользования в сельскохозяйственных целях: зафиксирована сорная растительность, поросль деревьев и кустарников, захламление ТКО, сообщило управление Россельхознадзора по региону.
Правообладателям земельных участков объявлено 1056 предостережений о недопустимости нарушения требований земельного законодательства, выдано 219 предписаний о необходимости устранения нарушений.
Всего за 10 месяцев Россельхознадзор проконтролировал более 245 тыс. га земель в Красноярском крае. С помощью БПЛА обследовано 7,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий.