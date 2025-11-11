8,5 года присудили жителю Омска за госизмену и призывы к расправе над патриотами

Военный суд приговорил к 8,5 годам колонии общего режима 19-летнего жителя Омска, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом рассказала официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам ведомства, молодой человек являлся администратором украинских Telegram- каналов, занимающихся пропагандой террористических организаций. Омич призывал пользователей к совершению насильственных действий в отношении патриотически настроенных граждан РФ. Кроме того, он занимался сбором денежных средств для ВСУ и сам спонсировал участников украинских террористических организаций донатами.

В материалах дела также указывается, что обвиняемый являлся сторонником украинского вооруженного формирования, выступающего за отделение Сибири от России, планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

Илья Николаев