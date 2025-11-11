«Россети» обеспечат электроснабжение крупного завода по переработке льна и рапса

Для электроснабжения нового предприятия по производству растительного масла энергетики «Россети Новосибирск» построят более 1,3 км кабельных линий электропередачи и внедрят интеллектуальные комплексы учета электроэнергии. Потребитель получит из сети до 4 МВт мощности. Общая сумма инвестиций компании в создание электросетевой инфраструктуры составит порядка 14,8 млн рублей.

Производство создает компания, которая поставляет продукцию на российский рынок, в Китай и страны Юго-Восточной Азии. По объемам инвестиций проект входит в число крупнейших в Новосибирской области. После выхода на полную мощность завод будет ежегодно перерабатывать до 450 тыс. тонн льна и рапса, закупая сырье у сельхозпроизводителей Сибири.

В Искитимском районе, где идет строительство, активно развивается производственный сектор. Здесь также находится индустриальный парк «Южный», резидентами которого являются производители стройматериалов, упаковки, кондитерских изделий, логистический центр. Электроснабжение района обеспечивает подстанция 110 кВ «Заречная», на которой в прошлом году прошла масштабная реконструкция. В результате установленная мощность энергообъекта увеличилась в 2,5 раза – до 126 МВА, что позволило подключать к сети новых потребителей.

Реализация данного проекта — яркий пример успешного сотрудничества энергетиков и сельхозпроизводителей, способствующего развитию экономики Новосибирской области и укреплению экспортного потенциала региона.

