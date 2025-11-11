Закат нижнекамского СОлНЦа

Стартовавшая в 2020 году в Нижнекамске школа для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» спустя пять лет и три мэра оказалась на грани закрытия, так и не получив образовательную лицензию. Педагоги и родители 60 посещающих занятия учеников пишут обращения раису Татарстана. Основатель проекта и директор казанского «СОлНЦа» Павел Шмаков в проблемах винит управление образования нижнекамского исполкома, руководитель которого потребовал освободить занимаемое школой муниципальное помещение. Тем временем в мэрии Нижнекамска претензии Шмакова решительно отвергают, указывая на допущенные им нарушения.

В Нижнекамске ученикам проекта «Школа СОлНЦе» предложили вернуться в обычные школы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нижнекамское «СОлНЦе» попросили до 15 ноября освободить помещения в здании детского сада № 35, которые использовались для проведения занятий с детьми, обучающимися в форме семейного образования, по аналогии с работающим с 2014 года Казанским СОлНЦем.

«Помещения документально до сих пор не были оформлены. Проверка прокуратуры с привлечением других ведомств выявила нарушения федерального законодательства. Устранение нарушений влечет за собой освобождение помещений дошкольного учреждения, занятых „Нижнекамским СОлНЦем“. Следовательно, дальнейшее продолжение образовательного процесса в данном помещении невозможно», — объявила на минувшей неделе директор детсада Лариса Вохмянина.

Школа «СОлНЦе» «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный центр „СОлНЦе“» в Казани — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для детей, проявивших выдающиеся способности. Основана 15 мая 2013 года. Осуществляет обучение учащихся 7–11 классов по программам основной и старшей школы. Прием в школу осуществляется по результатам двухэтапной ступени оценки знаний и интеллектуальных сборов и через систему открытого посещения уроков и мероприятий. Режим работы: 6-дневная рабочая неделя, 1 смена. Интернат рассчитан на 19 человек, есть 4 комнаты, зал для самоподготовки, место для приема пищи и вспомогательные помещения. Нижнекамское «СОлНЦе» основано в 2020 году, но статуса образовательного учреждения не имеет. Прием в нижнекамское «СОлНЦе» ведется в первый и пятый классы. Сейчас в первом, втором, третьем, пятом, шестом и седьмом классах обучаются 60 детей. Еще 25 посещают подготовительные курсы, поскольку для поступления в «СОлНЦе» требуется пройти вступительные испытания. Занятия проводят 10 педагогов.

Формально «СОлНЦе» в Нижнекамске не является школой. Это кружки и секции — часть районной системы дополнительного образования. Проект в нефтехимической столице Татарстана запустился в 2020 году при содействии главы района и города Айдара Метшина. В 2021 году господин Метшин избрался в Госдуму, а администрацию Нижнекамска возглавил Рамиль Муллин, выделивший «СОлНЦу» помещения в детсаду № 35 Нижнекамска и обеспечивший временное оформление учителей в качестве педагогов дополнительного образования. В апреле 2025 года Муллин объявил о своей отставке, а район возглавил Радмир Беляев.

«Ситуация у нас сейчас в Нижнекамске примерно такая же, какая была в 2013–2014 гг. в Казани, — рассказал „Ъ“ основатель „СОлНЦа“ Павел Шмаков.

— Мы долго защищали нашу школу, и в конце концов у нас все очень хорошо получается. Ребята обучаются, привезли медали с чемпионата по робототехнике в Южной Корее, есть стобальники и олимпиадники, все в порядке. В Нижнекамске мы долго искали учителей, учеников, с трудом нашли. Но за пять лет там сменилось три мэра. А в управлении образования нас никогда не любили.

Павел Шмаков (слева) и Рустам Минниханов в 2019 году

Фото: tatarstan.ru

Фото: tatarstan.ru

В минувшую субботу, 8 ноября, некоторые родители обучающихся в нижнекамском «СолНЦе» детей написали комментарии с просьбой поддержать школу под традиционным утренним постом раиса Татарстана в его Telegram-канале.

«Нам надо, чтобы в Нижнекамске все осталось хотя бы как было прошлым летом. А в идеале, чтобы учителей приняли на работу, оставили им помещения, которые выделил предыдущий мэр. У них есть парты, стулья, компьютеры, учителя, ученики. Учителей немножко криво приняли на работу, они их приняли не учителями, а руководителями кружков — кружок по математике, кружок по русскому языку, кружок по чтению и так далее. Это надо исправить. Иначе школу придется закрыть, поскольку сегодня (в пятницу, 7 ноября — прим. авт.) начальник управления образования вызвал двух учителей и сказал им, чтобы они через неделю убирались вон из детского сада», — рассказывает господин Шмаков. Корреспондент «Ъ» предложил руководителю управления образования Нижнекамска Айдару Гарифуллину изложить его позицию в публикации.

За эти 3 года юридическое лицо не было зарегистрировано, а лицензия на образовательную деятельность не получена. Фактически официальный статус организации отсутствует, а «Нижнекамское СОлНЦе» — это название, существующее только в социальных сетях. Дети, которые посещали уроки, числятся на семейном обучении в других школах, — отметил начальник управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

По словам Павла Шмакова, глава Нижнекамска Радмир Беляев решил занять равноудаленную от сторон нарастающего конфликта позицию, отдав ее разрешение на откуп местному управлению образования. «Я нашел телефон Беляева в конце августа, позвонил ему, и в сентябре мы встретились. Поговорили нормально, но когда я приехал к нему в октябре, что-то в нем переменилось. Он стал пытаться защитить своего начальника гороно, обещал создать рабочую группу и так далее. Минобразование Татарстана в этом плане ничем помочь не может, уходя от ответа», — говорит основатель «СОлНЦа» Павел Шмаков. Получить комментарий Радмира Беляева на момент подготовки материала «Ъ» также не удалось.

В мэрии Нижнекамска Ъ сообщили, что директор казанской школы-интерната «СОлНЦе» Павел Шмаков, который инициировал открытие образовательного проекта в Нижнекамске, отказался от трех различных помещений, предоставленных муниципалитетом. Как рассказал господин Шмаков, одно из предлагаемых помещений было отклонено родителями, поскольку находится на краю города.

«С сентября 2022 года для временного размещения проекту были предоставлены помещения в детском саду № 35 (ул. Химиков, 83а) с условием последующего создания юридического лица и оформления договора аренды. За прошедший период юридическое лицо Шмаковым не зарегистрировано. Лицензия на образовательную деятельность не получена. Официальный статус организации отсутствует», — рассказали в пресс-службе мэрии Нижнекамска.

Информационное собрание для родителей «Нижнекамского СОлНЦа», запланированное на 24 октября, не состоялось из-за отказа представителя инициативной группы «СОлНЦе» от участия.

«Неоднократно с родителями проводились частные встречи на различных уровнях, где им разъяснялись фактические обстоятельства ситуации и были предложены возможные варианты дальнейших действий, — утверждают в мэрии Нижнекамска. — Среди них возвращение детей на очное обучение в нижнекамские школы либо создание частной школы с соблюдением требований законодательства. Позиция муниципалитета по данному вопросу заключается в создании условий предоставления права и свободы выбора форм получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его способностей, но в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства».

