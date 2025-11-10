Ливан освободил сына Каддафи после 10 лет заключения

Власти Ливана освободили сына убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи — Ганнибала Каддафи. Об этом сообщило Libyan News Agency. Он находился под арестом 10 лет по делу об исчезновении имама Мусы Садра в Ливии в августе 1978 года.

Адвокаты внесли за Ганнибала Каддафи залог в размере $893 тыс. По информации Almodon, он планирует отправиться в ОАЭ.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Ганнибал уехал в Сирию. В 2015 году он оказался в заложниках у шиитской группировки «Амаль». Затем похитители через посредника передали его ливанским спецслужбам. В Ливане его арестовали по обвинению в сокрытии информации о религиозном лидере шиитов, основателе «Амаль» Мусе Садре, который пропал в Ливии в 1978 году. На тот момент Ганнибалу Каддафи было два года.