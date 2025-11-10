В Белоруссии запретили продажу продукции российской компании «Конфектум»

В Белоруссии запретили ввоз в страну и продажу всего ассортимента кондитерских изделий российского производителя «Конфектум». Санитарно-эпидемиологической служба обнаружила в составе одного из товаров незаявленный в маркировке краситель азорубин (Е122).

Речь идео о маршмеллоу с ароматом клубники, предназначенный для детей от шести лет. «Употребление скрытых пищевых красителей опасно: они могут вызывать аллергические реакции, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания, особенно у детей»,— следует из заявления Минздрава Белоруссии.

Для возвращения на белорусский рынок «Конфектум» должен провести лабораторные исследования продукции, оценить риски для здоровья и обеспечить стабильность процессов производства.

«Конфектум» основан в 1998 году. Мощность производства составляет 400 тонн в месяц. Более 75% продукции — жевательно-мармеладные изделия. Логистический центр компании находится в Белгороде.