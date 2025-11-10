В Курской и Тамбовской областях набирают добровольцев для охраны инфраструктуры

Добровольцев в подразделения, которые будут охранять критически значимую инфраструктуру, начали набирать в Курской и Тамбовской областях. 4 ноября президентом был подписан закон, который позволяет использовать для этих функций резервистов — не только в военное, но и в мирное время.

Участников новых подразделений будут привлекать в рамках специальных сборов, порядок которых определит правительство. Согласно проекту постановления, предельный возраст зависит от воинского звания: для солдат и сержантов — 50, для младших и старших офицеров — 60–65 лет. Категория годности по здоровью должна быть не ниже B, минимальное образование — девять классов. Судимые к охране инфраструктуры допускаться не будут.

Предполагается, что максимальный срок сборов составит шесть месяцев, а их участники получат статус военнослужащих с выплатами и социальными гарантиями. В случае гибели выплаты и льготы причитаются семье.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».