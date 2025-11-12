«Наш главный конкурент — это будущее»

В конце 2025 года российский телеком-рынок оказался в уникальной ситуации. С одной стороны, на него давят макроэкономика и геополитика, с другой — перед отраслью стоят задачи, решение которых необходимо для перехода индустрии к новому витку развития. Гендиректор МТС Инесса Галактионова рассказала “Ъ”, почему рынок стал сильнее за последние несколько лет, какие новые точки роста он найдет и почему индустрии предстоит совершить прорыв, чтобы стать опорой новой экономики данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МТС Инесса Галактионова

Фото: МТС Гендиректор МТС Инесса Галактионова

Фото: МТС

У точки перелома

Российский телеком-рынок находится в непростой ситуации, которую можно назвать «точкой перелома». На индустрию влияют тенденции, общие для глобального рынка: в первую очередь коммодитизация услуг связи — абоненту в любой точке мира сегодня нужно от оператора намного больше, чем минуты, гигабайты и подписки на экосистемные сервисы. Нужна новая ценность, создание которой требует времени. А пока игрокам остается бороться за абонента привычными методами. Это приводит к более жесткой конкуренции в цене и, как следствие, падению прибыльности.

Глобально ситуация осложняется еще одним фактором. Аналитики PwC, проанализировавшие 50 телеком-рынков по всему миру, констатировали: дорогостоящий переход на технологию 5G на многих рынках еще сильнее бьет по марже компаний. PwC прогнозирует, что усредненный совокупный годовой темп роста (CAGR) телеком-бизнеса во всем мире до 2028 года составит всего 2,9% — ниже уровня инфляции где бы то ни было.

В России же, по данным TMT Consulting за 2024 год, телеком-рынок вырос на 7,8%, за тот же период средний чек абонента вырос всего на 3,9%. Инфляция, по данным Росстата, напомню, составила 9,52%. К тому же сам телеком-рынок перенасыщен: у нас на одного абонента уже приходится две сим-карты, а с 2024 по 2028 год темпы прироста базы, по прогнозам аналитиков, будут колебаться на уровне 1,2–1,6%. Эти факторы уже обострили конкуренцию и обострят ее еще сильнее. Наш океан никогда не был настолько красным.

Впрочем, в России есть и уникальные рыночные факторы. Непростая макроэкономическая и геополитическая ситуация вносит свои коррективы. Высокая стоимость заемных средств, санкционные ограничения, осложняющие в том числе трансфер технологий и увеличивающие CAPEX, потребность выстраивать многоуровневую защиту абонента и бизнеса от постоянно растущих кибератак, высококонкурентная ситуация на рынке труда, а также задачи, поставленные государством для обеспечения технологического суверенитета и построения экономики данных,— все это делало и без того непростую игру еще сложнее.

В 2022 году после включения всех уникальных для России факторов мы наблюдали упаднические настроения: рынку и технологиям связи предрекали деградацию. Однако совместные усилия рынка и продуктивный диалог с регуляторами дали свои плоды. Мы не просто выстояли, но и нашли новые точки роста.

Фундамент для будущего

Сегодня, почти в конце 2025 года, мы без ложной скромности можем сказать: те вызовы, с которыми телеком-рынок столкнулся за последние годы, сделали отрасль крепче. Трудно найти в мире пример, где телекомы в условиях, подобных тем, которые сложились в России, смогли, с одной стороны, не отставать от глобальных трендов в части развития, а с другой — нарастить качество предоставляемых услуг, инвестировать в развитие передовых технологических решений.

Могли ли мы в МТС еще в 2020 году представить, что разработаем собственный ВКС-сервис, превосходящий по функциональным возможностям Zoom или Skype; запустим собственную B2B-платформу с искусственным интеллектом; внедрим ИИ-агентов в свои продукты и инфраструктуру, от всех эшелонов защиты абонента и его поддержки до конечного продукта? В конце концов, сможем разработать, произвести и поставить на свои сети отечественные базовые станции связи LTE, создать технологический задел для внедрения 5G на российском оборудовании и даже дерзнуть на запуск гибридной спутниковой связи? Пожалуй, не могли.

Сегодня мы без бравады говорим: российский телеком-рынок выстоял, адаптировался к сложным условиям, требованиям регуляторов и стал сильнее. Мы получили уникальный для всего мира опыт — опыт работы и развития под колоссальным давлением. И не воспользоваться этим опытом было бы ошибкой.

Приобретенные компетенции стали фундаментом для прорыва, который предстоит совершить всей телеком-индустрии в ближайшие годы. Нам потребуется вывести телекоммуникации на качественно новый уровень, выйти за рамки привычной связи, создать ту самую новую ценность, которая даст нам импульс для роста. То, что превратит оператора связи в архитектора цифровой экономики и сделает его опорой экономики данных.

Наши сети уже стали кровеносной системой, по которой ежесекундно прокачиваются терабайты данных, необходимых для того, чтобы жизнь каждого жителя страны становилась все более цифровой и удобной. Но это лишь начало пути, который предстоит в ближайшие годы пройти отрасли, чтобы перейти на уровень «Телеком 2.0». Пути, на котором наш главный конкурент — это будущее.

На пороге «Телекома 2.0»

В концепции «Телеком 2.0» телекоммуникации становятся цифровой платформой для граждан, бизнеса и государства. В этой логике именно телекоммуникациям, как той самой кровеносной системе для бесперебойной передачи и обработки данных, отведена главная роль в развитии передовых цифровых сервисов. И это потребует от игроков телекоммуникационного рынка большой работы над собой.

Для граждан «Телеком 2.0» даст новые услуги: персональных ИИ-помощников прямо в тарифах, потоковый перевод речи с любого языка прямо на сети, персональных ассистентов, которые включаются во время вызова, проактивную ИИ-защиту от фрода. Часть подобных решений используется, но еще большую часть лишь предстоит внедрить.

Однако будущая роль ИИ в телекоме намного больше. Во время работы ИИ, внедренный на сеть оператора, способен мониторить сеть в реальном времени, выявлять аномалии и самостоятельно исправлять их. Это позволит кратно сократить время решения пользовательских проблем и сверхбыстро управлять сетью. Представьте, что в одном из кварталов в городе-миллионнике вдруг вырастает нагрузка на сеть. ИИ-агенты на инфраструктуре оператора понимают, что там идет экзамен, а студенты используют ВКС-сервисы, и тут же расширяют канал в этом районе.

В будущем нас ждет еще большее усиление роли телекома в любом бизнесе. Автономный транспорт, развитие робототехники, продвинутых технологий умного города, новые решения в области безопасной логистики, автономные заводы и фермы — все это невозможно без телеком-инфраструктуры и технологий. Телеком станет партнером бизнеса в его цифровой трансформации, а сеть — операционной системой для запуска новых сервисов и решений.

И наконец, государство. Здесь национальные проекты, в первую очередь «Экономика данных», уже формируют спрос на инфраструктуру связи нового поколения. Плоды работы операторов связи уже становятся основой технологического суверенитета страны: на сетях уже работают отечественные базовые станции, в том числе и нашего дочернего предприятия, компании «Иртея», наличие которых делает критическую для безопасности государства телеком-инфраструктуру независимой, безопасной и устойчивой.

Несмотря на «точку перелома», в которой находится рынок, у нас есть все ресурсы, чтобы достойно преодолеть этот вызов и создать свое будущее. Будущее, которое будет в руках тех, кто его не испугается.