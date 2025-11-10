Саратовские власти обсудили последствия атаки БПЛА, отопление и промпроизводство

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание с зампредами, министрами и главами районов, обсудив последствия атаки беспилотников 8 ноября в Саратове. Задача — ускорить подготовку заявки на финансирование из резервного фонда для ликвидации последствий.

Господин Бусаргин подчеркнул, что механизмы действий уже проработаны. Все процедуры нужно завершить в кратчайшие сроки, и глава Саратова Михаил Исаев должен лично контролировать процесс.

На совещании также объявили, что в каждом крупном муниципалитете начнут работать комиссии для проверки начислений за отопление в октябре. Эти проверки поручены госжилинспекции и профильному министерству. Губернатор заявил, что при выявлении ошибок будет произведен перерасчет.

Власти также рассмотрели динамику промышленного производства в регионе. За девять месяцев 2025 года индекс промпроизводства достиг 101,6%. В обрабатывающей промышленности показатель составил 104,5%. Благодаря этому Саратовская область заняла пятое место среди регионов ПФО. С января по сентябрь 88 молодых специалистов, пришедших на местные предприятия, получили единовременные выплаты. Выпускники вузов получили по 350 тыс. руб., сотрудники со средним профессиональным образованием — по 200 тыс. руб. Кандидаты и доктора наук получили 400 и 450 тыс. руб. соответственно.

Нина Шевченко