Воронежский «Факел» обыграл «Спартак КС» из Костромы

«Огнеопасные» одержали победу над костромским «Спартак КС» в матче 18 тура Лиги PARI 2025/2026. Встреча на домашнем стадионе «Факела» завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На 41 минуте счет открыл Пуси Белайди, на 51-й — преимущество удвоил Абдула Багамаев, а на 64-й — Белайди отличился снова. Два очка отыграл защитник гостей Николай Тарасов (57 и 68 минуты).

Следующий матч «Факела» в турнире состоится в воскресенье, 16 ноября: «огнеопасные» сыграют в гостях с саратовским «Соколом».

Юрий Голубь