В Свердловской области 40% населения привилось от гриппа

В Свердловской области по данным на 10 ноября 40% населения привито от гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди детей охват достиг 66%, среди взрослых — 31,6%.

За последнюю неделю на территории региона зафиксировано 19 тыс. случаев острых респираторных инфекций, из которых 9 тыс. пришлись на Екатеринбург. Это на 18,9% меньше, чем на прошлой неделе и на 51% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших — дети, их доля составляет 56,7%.

Лабораторные данные показывают, что в настоящее время доминирует риновирус. Фиксируются случаи заражения вирусом парагриппа, COVID-19, гриппа, респираторно-синцитиального вируса и боковирусов.

Текущая эпидобстановка является благоприятным временем для вакцинации против гриппа, отметили в Роспотребнадзоре.

Полина Бабинцева