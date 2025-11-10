В Свердловской области 40% населения привилось от гриппа
В Свердловской области по данным на 10 ноября 40% населения привито от гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди детей охват достиг 66%, среди взрослых — 31,6%.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
За последнюю неделю на территории региона зафиксировано 19 тыс. случаев острых респираторных инфекций, из которых 9 тыс. пришлись на Екатеринбург. Это на 18,9% меньше, чем на прошлой неделе и на 51% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших — дети, их доля составляет 56,7%.
Лабораторные данные показывают, что в настоящее время доминирует риновирус. Фиксируются случаи заражения вирусом парагриппа, COVID-19, гриппа, респираторно-синцитиального вируса и боковирусов.
Текущая эпидобстановка является благоприятным временем для вакцинации против гриппа, отметили в Роспотребнадзоре.