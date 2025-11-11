Китаю не хватает кокса

Впервые за последнее время стоимость российского коксующегося угля в портах Дальнего Востока превысила прошлогодний уровень. Увеличению цен способствовали ограниченное предложение и активность сталеваров в КНР. Это подогревает ожидания производителей угля относительно контрактов на 2026 год. Но некоторые китайские заводы уже могут готовиться к сокращению производства, что приведет к снижению спроса на сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Российский коксующийся уголь в портах Дальнего Востока к 31 октября подорожал до $165,9 за тонну (FOB), что на 5,7% превысило уровень предыдущей недели и на 4,8% — прошлогодний показатель, говорится в обзоре NEFT Research. Рост цен в годовом сравнении на этом базисе фиксируется впервые за последнее время.

В NEFT Research указывают на устойчивый спрос на металлургический уголь со стороны Китая, что поддерживает цены.

Так, российский коксующийся премиальный уголь PLV с поставкой в страну подорожал за неделю на 4,5%, до $211 за тонну (CFR). Цены на пылеугольное топливо (PCI) из РФ на этом же базисе выросли на 1,5%, до $135 за тонну.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов ожидает, что в ближайшие недели стоимость коксующегося угля будет поддерживаться ограниченным предложением сырья на рынке и стабильным спросом со стороны потребителей в азиатских странах. По его словам, это подогревает высокие ожидания производителей к переговорам по контрактам на 2026 год. Кроме того, рост цен на сталь в Японии и Южной Корее стабилизировал загрузку доменных печей, что вызвало увеличение потребления коксующегося угля, отмечает аналитик.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, австралийский твердый коксующийся уголь за последний месяц также подорожал — на 5%, до $194 за тонну на базисе FOB. По его словам, в Китае в текущем квартале наблюдалось сокращение внутреннего предложения и импорта коксующегося угля из Монголии, а рыночные источники отмечали рост выплавки стали в октябре. «Данные факторы могли привести к росту спроса на российский коксующийся уголь твердых марок»,— говорит аналитик. Котировки на базисе CFR Китай, по его словам, могло дополнительно поддержать увеличение ставок фрахта.

Позитивный тренд на рынке металлургического сырья мог быть вызван сообщениями по поводу нового пятилетнего плана Китая на 2026–2030 годы, который должен быть представлен в марте 2026 года, добавляет старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин.

Он ждет восстановления цен на твердый коксующийся уголь на условиях FOB Австралия до фундаментально справедливого уровня примерно $250 за тонну к середине 2026 года, что окажет поддержку и российским экспортным котировкам. Кроме того, есть высокие перспективы спроса на сырье из РФ со стороны Индии за счет стабильно растущего выпуска стали в стране и почти полного отсутствия собственных месторождений металлургического угля, добавляет господин Халин. В NEFT Research оценивают стоимость коксующегося угля из РФ в Индии с учетом фрахта в $213,5 за тонну. Неделя к неделе котировки выросли на 0,9%.

Но аналитики BigMint и MySteel прогнозируют, что спрос на металлургический уголь в Китае может постепенно снизиться уже в текущем месяце. По их оценкам, производство чугуна в стране сократится, поскольку заводы сталкиваются со снижающейся рентабельностью и вынуждены соблюдать государственные ограничения, направленные на снижение загрязнения воздуха. Так, 3 ноября власти нескольких городов в провинции Хэбэй, включая крупный сталелитейный центр Таншань, вновь потребовали от фабрик и доменных цехов сократить операции ради соблюдения экологических норм.

Учитывая наблюдающееся в КНР углубление спада инвестиций в основные средства, прежде всего в строительном секторе, в дальнейшем вероятна негативная динамика по производству стали в Китае, считает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. Соответственно, полагает он, сохранения устойчивой позитивной динамики цен на металлургический уголь на китайском рынке ожидать не стоит.

Полина Трифонова