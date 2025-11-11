Кривая выбросов пойдет вниз

COP30 начинает работу в ситуации все более проявляющихся последствий изменения климата — так, по данным отчета Всемирной метеорологической организации, представленного в начале ноября, прошедшие 11 лет стали самыми теплыми в истории планеты с начала метеорологических наблюдений. Средняя температура января—августа 2025 оказалась на 1,42°С выше доиндустриальных показателей (цель Парижского соглашения, напомним, предотвращение роста температуры на планете больше чем на 2°С и стремление к 1,5°С).

К началу конференции все страны—участницы соглашения должны были представить обновленные климатические цели на период до 2035 года. Пока это сделали лишь 72 страны (ответственные за 62% всех выбросов). Свежий обобщающий анализ данных от ООН (.pdf) свидетельствует, что кривая глобальных выбросов пойдет вниз: к 2035 году они сократятся на 12% по сравнению с уровнем 2019 года.

Ангелина Давыдова