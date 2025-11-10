В Екатеринбурге открыли отделение Общества российско-китайской дружбы

В Екатеринбурге открылось свердловское региональное отделение общественной организации «Общества российско-китайской дружбы». Как сообщили в департаменте информационной политики, новая площадка будет способствовать укреплению связей между Свердловской областью и провинциями Китая.

В мероприятии приняли участие и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, советник-посланник посольства КНР в России господин Лю Жуй, член Центрального правления Общества Леонид Петухин, а также представители дипломатического корпуса, региональных органов власти, вузов и общественных организаций.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, новое отделение станет участником совместных проектов и инициатором новых культурных и гуманитарных инициатив.«Мы реализуем кооперационные проекты с коллегами из провинции Хэйлунцзян и города Харбин, развиваем культурно-гуманитарное партнерство с провинциями Ляонин, Хэнань и Гуандун. Налажено взаимодействие между городами, ведется работа по заключению новых соглашений о побратимстве»,– отметил господин Ярин.

Работа отделения будет направлена на развитие культурно-образовательных и молодежных программ, и на укрепление экономического и инновационного сотрудничества. В числе конкретных задач — организация фестивалей, выставок, студенческих обменов, поддержка изучения китайского языка и реализация совместных научных и бизнес-проектов. Особое внимание планируется уделить медианаправлению, включая продвижение культурных инициатив и информационный обмен.

Общество российско-китайской дружбы (ОРКД) — межрегиональная общественная организация, занимающаяся народной дипломатией. Учреждено 29 октября 1957 года. Ежегодно организация проводит десятки мероприятий, целью которых является укрепление взаимоотношений и углубление дружбы между народами двух стран. По данным департамента информационной политики, общество присутствует в более чем 30 регионах России.

Полина Бабинцева