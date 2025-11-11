В Рыбинске готовят площадку для «Адмиральского квартала»

В Рыбинске на поле в створе улиц Глебовской и Переборского тракта начались подготовительные работы к будущей застройке. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Сейчас застройщик удаляет мелкую поросль и кустарник вдоль дороги, при этом крупные деревья сохраняет. Именно с этой стороны начнется основная застройка. Расчистка и планировка территории займут несколько месяцев. Получение разрешения на строительство планируется к весне 2026 года, после завершения всех согласований»,— написал господин Рудаков.

Он рассказал, что техника будет заезжать на стройплощадку со стороны Глебовской без пересечения с трафиком по Переборскому тракту. Для чистоты дорог установят моечные станции для колес.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что квартал, по планам, будет состоять из семи жилых комплексов, школы и детского сада. Также определены места для строительства церкви и бассейна. Квартал будет рассчитан на 10 тыс. жителей, общая площадь застройки составит 250 тыс. кв.м. Реализацией проекта в рамках комплексного развития территории занимается калининградский застройщик.

14 ноября в Рыбинске пройдет открытый архитектурный конкурс мастер-планов территории нового района. Свои проекты представят архитектурные бюро из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля.