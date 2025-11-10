Захарова ответила на обвинения в «гибридных войнах» против Армении

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания некоторых официальных лиц и экспертов Армении о том, что иностранные государства ведут против республики «гибридные войны». По мнению госпожи Захаровой, авторы таких высказываний выступают против развития отношений с Россией.

«Готовы обсуждать возможные обеспокоенности армянских коллег как по парламентской линии, так и в рамках предложенных нами консультаций между профильными ведомствами»,— следует из заявления госпожи Захаровой.

5 ноября спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что Россия ведет против республики «гибридную войну». Политик утверждал, что Москва использует медиапространство для давления на Армению.