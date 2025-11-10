Вторая жизнь дома Тиц

Суд обязал ООО «Каспий» в течение года и трех месяцев полностью восстановить разрушенный в ходе строительных работ объект культурного наследия «Особняк Тиц» 1903 года постройки. Здание расположено в Пятигорске на ул. Университетской. Объект был разрушен в июле 2024 года во время возведения рядом жилого комплекса. Проверка показала серьезные нарушения при возведении ЖК.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы города-курорта Пятигорска Дмитрия Ворошилова Фото: Telegram-канал главы города-курорта Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Арбитражный суд Ставропольского края обязал компанию «Каспий» в течение одного года и трех месяцев восстановить в Пятигорске разрушенный объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Особняк Тиц», построенный в 1903 году. Историческое здание включили в реестр памятников культуры в августе 2022 года. В апреле 2023-го власти утвердили охранное обязательство собственника с планом мероприятий по сохранению объекта.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каспий» зарегистрировано в 2022 году в Пятигорске. Основная специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Тахир Мамедов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия по итогам 2024 года — 1,5 млн руб., чистые активы — 56,8 млн руб.

В марте 2024 года краевое управление провело выездную проверку и выдало владельцу компании предостережение о нарушениях федерального законодательства, приостановив работы по сохранению здания. В июле того же года произошло частичное обрушение сооружения — часть западного фасада отделилась от основной конструкции. При повторном осмотре 9 июля специалисты зафиксировали полное разрушение стены западного фасада исторического дома.

Особняк братьев Тиц был построен в 1903 году в стиле модерн с элементами классицизма. Дом был возведен по проекту архитектора Э. Б. Ходжаева для проживания семей владельцев. После национализации в 1921 году строение стало частью Военно-курортной станции. Здание перестроили и расширили, разместив в нем санаторий им. Лермонтова. В советский период помещения передали нуждающимся, превратив усадьбу в многоквартирный дом. Особняк расположен на пересечении ул. Университетской и Малыгина в исторической части Пятигорска.

В 2021 году прежний собственник начал незаконный снос особняка. Совместными усилиями администрации, жителей и Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия полное уничтожение здания удалось приостановить. Год спустя эксперты установили, что историческую ценность представляют только две стены, выходящие на ул. Университетскую и Малыгина. На основании экспертного заключения определили охранные обязательства и присвоили статус объекта культурного наследия.

Собственник подготовил научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению ОКН. В результате этих мероприятий стены разошлись и практически обрушились, что привело к окончательной утрате архитектурного наследия.

ООО «Каспий» стало собственником здания и земельного участка в сентябре 2023 года. В 2024-м компания приступила к строительству рядом с ОКН жилого комплекса. Из-за этого дом Тиц получил дополнительные разрушения, что доказала проведенная позже специальная проверка, организованное Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. Результаты проверки стали поводом для обращения организации в краевой арбитраж.

Предмет охраны памятника включает градостроительные характеристики и композиционную роль углового акцента в застройке двух улиц. Также охране подлежат архитектурные элементы: высотные отметки, композиционное решение южного и западного фасадов, оконные и дверные проемы, балконы, кирпичный декор и кованые ограждения. Сохранению подлежат конструктивные элементы начала XX века — наружные кирпичные стены и каменный цоколь.

Охранное обязательство, утвержденное 6 апреля 2023 года, определяет перечень обязательных работ. Собственник должен установить информационную табличку, провести обследование несущих конструкций, разработать научно-проектную документацию и выполнить ремонтно-реставрационные работы.

Проект предусматривает восстановление фасадов, цоколя, оконных и дверных заполнений, балконных ограждений с приведением к историческому облику. Также планируется благоустройство прилегающей территории.

Тат Гаспарян