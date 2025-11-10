Хоккеисты «Лады» на выезде победили «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В Уфе 10 ноября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Игра завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

В оставе «Лады» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Никита Михайлов (дважды), Мак Холлоуэлл и Кирилл Жуков. У хозяев отличились Джек Родевальд, Григорий Панин и Егор Сучков.

«Лада» впервые за последние 16 лет выиграла в Уфе. Тольяттинская команда с 19 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 20 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Андрей Сазонов