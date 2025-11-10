«Молот» выиграл третий домашний матч подряд

В игре регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» на своей арене победил воронежский «Буран». Гости сумели создать задел из двух заброшенных шайб, но «молотобойцы» перевели матч в овертайм благодаря точным броскам Николая Аверина (36-я) и Максима Кицына (49-я). После овертайма с нулевым счетом команды перешли к серии буллитов, и здесь удачнее действовали хозяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Итог встречи 3:2 в пользу подопечных Альберта Мальгина. Интересный факт, «Молот» обыгрывает «Буран» на своем льду уже шестой раз подряд. Впереди у пермского хоккейного клуба игры на выезде.