Оператор парома Seabridge обеспечил пассажиров авиабилетами в Сочи

Компания-оператор парома Seabridge, который совершил рейс из турецкого Трабзона в Сочи, но не получил разрешения на заход в российский порт, обеспечила всех российских пассажиров авиабилетами в Сочи. Об этом сообщил ТАСС представитель обслуживающей рейс турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр.

Паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и утром 6 ноября стал на рейд в Сочи, ожидая разрешения на заход. Однако 8 ноября после почти пяти суток ожидания судно с 20 пассажирами на борту — 18 россиянами и двумя гражданами Турции — было вынуждено вернуться в Турцию. По словам Мустафы Чакыра, все пассажиры покинули паром и сошли на сушу в Трабзоне.

Турецкая компания взяла на себя все расходы по авиаперелету пассажиров до Сочи и компенсировала стоимость билетов на паром. Мустафа Чакыр отметил, что отказ порта Сочи принять судно был форс-мажорным и никак не зависел от оператора парома. «Мы обеспечили пассажиров всем необходимым. Им куплены билеты на родину. Никаких иных трудностей нет»,— подчеркнул представитель компании.

Причиной возврата судна послужила неготовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры сейчас невозможно из-за недостаточной оснащенности порта и расположения морского вокзала в историческом центре города. По его словам, приоритетом является обеспечение безопасности отдыхающих.