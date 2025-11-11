В правительстве РФ выступают против передачи части полномочий ГИБДД в субъекты федерации

В правительстве РФ подготовили отрицательный отзыв на законопроект, которым часть полномочий ГИБДД предложено передать на уровень регионов. Это следует из проекта заключения комиссии по законопроектной деятельности Белого дома, который изучил “Ъ”.

Поправки к ст. 23.79 КоАП РФ в правительство РФ направил внефракционный депутат Госдумы Ярослав Нилов. В действующей редакции этой статьи описаны особые полномочия городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) и администрации Московской области. Так, подмосковные власти вправе администрировать правонарушения по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ (стоянка под запрещающим остановку знаком дорожного движения; штраф 2250 руб.), если это предусмотрено соглашением с МВД.

Господин Нилов предложил добавить в статью возможность администрирования властями Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья еще и ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ (в ней говорится о нарушении правил остановки и стоянки на местах для инвалидов; наказывается штрафом в 5 тыс. руб.). Передача полномочий регионам необходима «для более оперативного реагирования на правонарушения», говорится в пояснительной записке.

В правительстве РФ выступают против таких поправок. Там считают, что подобные решения должны обосновываться анализом статистики и правоприменительной практики, «свидетельствующих о недостаточности либо неэффективности действующей модели правового регулирования», но в материалах к поправкам таких данных нет. Реализация законопроекта «создаст предпосылки для передачи правоохранительных полномочий на уровень субъектов РФ, что повлечет риски трансформации правовой системы государства в части регулирования сферы обеспечения безопасности дорожного движения», указывают в Белом доме. В правительстве также ссылаются на данные МВД РФ о том, что в большинстве субъектов нет «организационных и технических возможностей» для реализации предложенной господином Ниловым идеи.

Александр Воронов