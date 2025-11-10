Учитель из Ростова Великого представит регион на конкурсе «Педагогический дебют»

Учитель английского языка Елизавета Савельичева из Ростовского образовательного комплекса №3 представит Ярославскую область на всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2026» после победы в региональном этапе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Конкурс проводится по нацпроекту "Молодежь и дети" и создает возможности для профессионального роста начинающих специалистов. Поддержка педагогов остается приоритетом и на уровне региона. Сфера образования получает значительный объем финансирования из областного бюджета, участвуем в федеральных программах»,— сказал господин Евраев и напомнил, что за три года в области возвели рекордное количество школ.

В региональном этапе участвовали 36 педагогов из 12 округов, стаж каждого из них не превышал пяти лет. Участники представили свое методическое портфолио, презентовали свой опыт и провели открытое занятие, затем последовали публичное выступление и круглый стол.

«"Педагогический дебют" зарекомендовал себя в качестве одной из площадок, позволяющих начинающим учителям, воспитателям и преподавателям в конкурсном формате попробовать свои силы, получить экспертную оценку авторитетных коллег и определиться с направлениями дальнейшего самосовершенствования»,— прокомментировал замминистра образования региона Александр Гудков.

Алла Чижова