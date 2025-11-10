Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» со счетом 3:5

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь уфимской команды Семен Вязовой

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Вратарь уфимской команды Семен Вязовой

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В составе уфимского клуба отличились Егор Сучков, Григорий Панин и Джек Родуолд. Дебютировавший после возвращения из НХЛ канадский нападающий Уфы Шелдон Ремпал отметился голевой передачей.

У команды из Самарской области забивали Кирилл Жуков, Никита Михайлов, Мак Холлоуэлл, Никита Михайлов и Андрей Обидин.

Идэль Гумеров