Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» со счетом 3:5
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 3:5.
Вратарь уфимской команды Семен Вязовой
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
В составе уфимского клуба отличились Егор Сучков, Григорий Панин и Джек Родуолд. Дебютировавший после возвращения из НХЛ канадский нападающий Уфы Шелдон Ремпал отметился голевой передачей.
У команды из Самарской области забивали Кирилл Жуков, Никита Михайлов, Мак Холлоуэлл, Никита Михайлов и Андрей Обидин.