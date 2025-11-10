Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев провел совещание по вопросам безопасности некоторых территорий СЗФО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам безопасности некоторых территорий Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом сообщили в секретариате Совбеза, передает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совещание Дмитрий Медведев провел во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, следует из публикации. Подробности о визите господина Медведева в СЗФО не приводятся.

В состав СЗФО входят 11 субъектов России — Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург.

