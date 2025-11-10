Осужденный экс-глава Балтайского района возместил ущерб за недоделанные тротуары

Экс-глава Балтайского района Саратовской области Александр Грунов, осужденный в июле за злоупотребление должностными полномочиями, возместил ущерб и уплатил штраф. Апелляционный суд области снял арест с его имущества.

Александр Грунов возглавлял район с 2018 года и был уволен губернатором Романом Бусаргиным в июле 2024 года за неэффективность: по итогам 2023 года Балтайский район занял последние места в региональных рейтингах по среднему доходу, эффективности работы органов местного самоуправления, уровню безработицы и созданию малого бизнеса.

Вскоре после отставки Грунова, в июле 2024-го, СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Администрация района 27 августа 2021 года заключила контракт с ООО «Скорпион» стоимостью 10 млн руб. на ремонт тротуаров в селе Балтай. В сентябре был подписан еще один договор на такую же сумму.

Строительный контроль выявил, что ООО «Скорпион» не выполнило часть работ. Не хватало 70 дорожных бортов, 1453 кв. м асфальтобетонного покрытия и 1437 бортовых камней. В декабре 2021 года обнаружили, что асфальтобетона уложено на 841 кв. м меньше, чем предусмотрено. Общая сумма невыполненных работ составила 1,5 млн руб. Несмотря на эти нарушения, Александр Грунов подписал акты выполненных работ.

По статье Александру Грунову грозило до семи лет лишения свободы, но суд приговорил его к штрафу в 150 тыс. руб. и компенсации ущерба. На его имущество (автомобиль «Лада 4Х4» и доля в земельном участке) был наложен арест, но в октябре суд снял ограничения после погашения ущерба и выплаты штрафа.

Грунов также был фигурантом другого уголовного дела по той же статье. В сентябре 2024 года прокуратура сообщала, что он в 2013 году, будучи председателем районного собрания депутатов и директором ООО «Спектр», заключил концессионное соглашение с самим собой о передаче водопровода и теплосети компании на 10 лет. Согласно документу, «Спектр» обязался отремонтировать коммуникации. Однако компания лишь эксплуатировала объекты, но в их модернизацию не инвестировала. Так, концессия нанесла бюджету ущерб в 1,5 млн руб.

Нина Шевченко