Футбольный клуб «Уфа» проиграл в Челябинске

Футболисты «Челябинска» одержали победу над «Уфой» в матче 18-го тура Первой лиги, сообщает РИА Новости. Игра прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2:1.

Фото: Идэль Гумеров

На пятой минуте Залимхан Юсупов вывел «Уфу» вперед. Однако на 26-й минуте Рамазан Гаджимурадов сравнял счет. В начале второго тайма, на 63-й минуте, он реализовал пенальти, обеспечив победу своей команде.

После этой победы «Челябинск» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» с 19 очками находится на 13-й позиции.

Олег Вахитов