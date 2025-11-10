Спрос на работников кухни в петербургских отелях вырос на 68% в III квартале

В сфере гостиничного бизнеса и туризма Санкт-Петербурга наибольший рост спроса зафиксирован на работников кухни — количество вакансий увеличилось на 68% в III квартале 2025 года. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис «Авито Работа».

Средняя зарплата работников кухни в ресторанах при отелях достигла 79 588 рублей в месяц при полной занятости. На 36% вырос спрос на су-шефов с зарплатными предложениями около 118 186 рублей, а на пекарей — на 18% со средней зарплатой 81 662 рубля.

В тройку наиболее востребованных специалистов отрасли также вошли аниматоры (+24%, до 60 232 рублей), бармены (+22%, до 76 496 рублей) и горничные (+21%, до 63 854 рублей). Спрос на поваров увеличился на 21% со средними зарплатными предложениями в 79 874 рубля.

По России работники кухни также стали лидерами по росту зарплатных предложений — за год их увеличили на 67%. Второе место заняли пекари (+63%, до 73 739 рублей), третье — помощники официантов (+41%, до 75 188 рублей).

Рост спроса на персонал для ресторанов при гостиницах аналитики связывают с увеличением туристического потока в Северную столицу и развитием сети отелей. При этом фактический доход специалистов может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен и сезонных надбавок, отмечают они.

Артемий Чулков