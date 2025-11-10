СИЗОнное явление

Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции, по которому в СИЗО был отправлен активист Константин Окунев. Он обвинялся в призывах к терроризму. По версии следствия, обвиняемый администрировал телеграм-канал, в котором публиковались спорные посты. Сам господин Окунев утверждает: в деле нет доказательств, что администрированием телеграм-канала занимался именно он. По словам обвиняемого, в случае нахождения в СИЗО его семья останется без средств к существованию. Ходатайства о личном поручительстве за Константина Окунева направили три бывших депутата заксобрания. Их позиция активисту в итоге не помогла.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Окунев

Фото: архив Ъ-Прикамье Константин Окунев

Фото: архив Ъ-Прикамье

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев находится в СИЗО с 30 октября текущего года. Эта мера пресечения была избрана ему в рамках уголовного дела, по которому он обвиняется в призывах к террористической деятельности. По версии следствия, господин Окунев размещал в подконтрольном ему телеграм-канале посты, в которых содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Сам Константин Окунев вины не признает.

В апелляционной жалобе защитник обвиняемого адвокат Иван Хозяйкин привел несколько доводов, почему не согласен с решением суда о заключении доверителя под стражу. По его мнению, следствие не привело убедительных доводов, что на свободе Константин Окунев может скрыться, а также помешать производству следствия по делу. Отдельно адвокат указал, что в материалах дела не содержится доказательств, что у господина Окунева есть права администратора телеграм-канала, в котором публиковались спорные посты. Таким образом, по его мнению, обоснованность подозрения активиста не доказана, а это является одним из основных моментов при первичном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. «Судя по материалам дела, следственных действий, направленных на установление автора, не предпринималось,— убеждал суд господин Хозяйкин.— Не установлены IP-адреса, с которых были публикации, а это должно входить в стандарт доказывания, как и установление места совершения преступления. Иначе почему дело расследуется УФСБ по Пермскому краю?»

Господин Окунев поддержал своего защитника, сообщив, что ему вменяется публикация постов с призывами к насилию в отношении президента РФ. Свою причастность к этому активист опроверг. «Времени для того, чтобы выяснить, кто администрировал телеграм-канал, у следственных органов было предостаточно»,— заявил Константин Окунев. По его словам, спорные материалы были направлены на экспертизу еще в феврале этого года, а заключение силовики получили только в августе. Обвиняемый полагает, что за это время следствие могло бы получить ответы на запросы от администрации мессенджера, а также от мобильных операторов. Константин Окунев говорил также, что его заключение ставит семью в бедственное положение. В частности, супруга обвиняемого является пенсионеркой, теперь ей придется содержать двух несовершеннолетних детей на доход в размере 22 тыс. руб.

Адвокат предложил апелляции отменить решение первой инстанции и избрать меру пресечения господину Окуневу в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн руб. Эти деньги, по словам активиста, готовы предоставить друзья. Также он сообщил, что для возможного отбывания домашнего ареста для проживающего в Санкт-Петербурге обвиняемого его близкие арендовали квартиру. Проживание в ней, по словам юриста, исключит возможность общения фигуранта со свидетелями по делу. Суд по просьбе юриста приобщил ходатайства трех бывших депутатов законодательного собрания региона — Вадима Чебыкина, Андрея Агишева и Анатолия Федянина. Согласно их текстам, они готовы взять личное поручительство за Константина Окунева и гарантировать его участие в следственных действиях а также то, что обвиняемый не скроется и не будет препятствовать расследованию.

Представитель прокуратуры Ольга Подынеглазова настаивала на законности решения суда первой инстанции. По ее словам, суд правильно разрешил ходатайство о мере пресечения и дал верную оценку о законности возбуждения уголовного дела. При этом следствие может на данном этапе предоставлять только те доказательства, которые посчитает нужным. «Нужно понимать, что расследование дела находится на начальной стадии, ведутся активные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств»,— отметила госпожа Подынеглазова.

В итоге апелляция оставила решение Ленинского райсуда без изменений, господин Окунев пробудет в СИЗО минимум до 28 декабря.

Дмитрий Астахов