Отсчитала до семи

Общественную палату Пермского края покидает ее председатель Лилия Ширяева. Она пояснила «Ъ-Прикамье», что не планирует входить в состав следующего, седьмого созыва и покинет совещательный орган по истечении срока полномочий. Ожидается, что состав палаты существенно обновится: несколько действующих членов палаты сообщили о том, что не планируют продолжать работу в этом статусе. Эксперты говорят, что Лилия Ширяева хорошо зарекомендовала себя на посту председателя, однако сегодня общественная палата не играет в политической системе края серьезной роли и не имеет реальных полномочий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Ширяева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Лилия Ширяева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева не планирует входить в состав седьмого созыва. «Я достаточно отдала времени и сил этой должности за последние три года»,— прокомментировала она свой уход «Ъ-Прикамье». Госпожа Ширяева подчеркнула, что за три года палате под ее руководством удалось сделать довольно много. Так, например, пермская палата поднялась в федеральном рейтинге из второй в первую группу. «Но еще нужно работать и работать. Важно, чтобы была преемственность и те задачи, которые были начаты, выполнялись»,— считает госпожа Ширяева. По ее мнению, состав органа поменяется, но несущественно. Она отметила, что сейчас сформировался очень сильный, содержательный костяк общественной палаты.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием, еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. После этого члены палаты, утвержденные органами власти, выбирают оставшихся 12 человек из числа предложенных общественными организациями, зарегистрированными на территории Прикамья. Срок полномочий палаты составляет три года.

Шестой состав общественной палаты начал свою работу в феврале 2023 года. Тогда единогласно ее председателем была выбрана Лилия Ширяева.

Ожидается, что состав седьмого созыва может заметно поменяться. Как стало известно «Ъ-Прикамье», палату планируют покинуть сразу несколько действующих членов. Президент ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» Надежда Беляева также отметила, что не планирует продолжать работу в этом органе. Она пояснила, что была членом палаты трех созывов и такому органу нужна ротация. По ее мнению, в шестом составе хорошо зарекомендовали себя рабочие группы по здравоохранению и патриотическому воспитанию. «Лилия Николаевна проявила себя как демократичный руководитель. Она прислушивалась к советам. За это время выросла информированность членов общественной палаты по происходящим событиям»,— считает госпожа Беляева. Также, по информации «Ъ-Прикамье», палату намерена покинуть бывший депутат Пермской городской думы, директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева.

В то же время совещательный орган может пополниться новыми членами. По данным «Ъ-Прикамье», в состав седьмого созыва могут войти бывший замглавы Перми Алексей Грибанов, а также президент ПНИПУ Василий Петров. Экс-министр культуры Пермского края, директор МАОУ «Школа инженерной мысли имени П. А. Соловьева» Игорь Гладнев заявил, что «сочтет за честь» снова войти в состав палаты. Он сообщил, что не знал о решении Лилии Ширяевой покинуть пост. По его словам, за время работы шестого созыва у них сложилось «конструктивное» сотрудничество. «Все запланированные вещи старались выполнять»,— уточнил господин Гладнев. О намерении продолжить работу в составе седьмого состава, если его кандидатура будет предложена, также заявил директор филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания „Пермь“» Игорь Южанинов.

Политтехнолог Олег Борисенко отметил, что сейчас общественная палата представляет из себя «собрание авторитетных людей». «Роль общественной палаты в политической системе края — декоративная, потому что реальных полномочий у палаты нет. Это совещательный орган, который может доносить общественное мнение. Но в большей степени это игра в общественность. Может быть, поэтому некоторые представители не хотят продолжать работу в палате»,— предположил эксперт.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что Лилия Ширяева была хорошим руководителем общественной палаты. «Она женщина и человек. Она мать, что очень важно. Спокойная, принципиальная, внимательная к деталям. Очень хорошо справляется с прак­тическими вещами»,— подчерк­нул господин Чусовитин. По его словам, управлять палатой, в которой собраны самые разные представители общества, довольно непросто, но госпожа Ширяева справилась со своей задачей достойно. «Может быть, за три года общественная палата и не стала органом, меняющим жизни людей, но никаких скандалов и критики в ее адрес не было. Палата осуществляла поддержку инициатив по демографическому развитию, патриотическому воспитанию, подготовке к выборам. Это не такой влиятельный орган, но точно живой»,— уверен политтехнолог.

Ирина Суханова