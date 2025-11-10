Карьера во хмелю

Активное употребление алкоголя в молодости положительно сказывается на будущей карьере. К такому выводу пришли норвежские социологи из университета Осло. В течение 18 лет они отслеживали привычки 3 тыс. норвежцев от 13 лет до 31 года. В итоге выяснилось, что те, кто злоупотреблял в этом возрасте горячительными напитками, лучше учились и активнее продвигались по карьерной лестнице, чем те, кто не пил или выпивал мало. Как указывают ученые, праздное времяпрепровождение помогает налаживать важные социальные связи.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с бизнесменами о том, что они думают о такой карьерной стратегии. Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков норвежских ученых поддержал: «К сожалению, алкоголь действительно везде в мире в бизнесе является каким-то универсальным коннектором. То есть люди, придя в стадию некоторого опьянения, становятся более раскованными, более откровенными, и в бизнесе это помогало, особенно в девяностых и нулевых. Сейчас, на мой взгляд, в целом люди стали по работе пить существенно меньше, и алкоголь уже не играет такой важной роли для тимбилдинга. В 1990-х это работало в полной мере. Я сам начинал карьеру в крупном международном трейдере, и мы, наверное, много цистерн выпили, устанавливая отношения с капитанами отрасли. Это было частью культуры, работы, это был инструмент выстраивания доверительных отношений с клиентом.

Наверное, к лучшему, что все изменилось, бизнес стал более рациональным, прагматичным и здоровым. Немножко странно, что норвежские ученые поздновато пришли к этому».

В качестве примера ученые упоминают печально известный Буллингдонский клуб при Оксфордском университете. Это неформальное сообщество, которое славится шумными вечеринками. Вход туда открыт только сыновьям из аристократических английских семей. Его членами были, в частности, два короля и три бывших премьер-министра Великобритании, включая Бориса Джонсона.

В Москве в похожие места попасть было проще. Например, в легендарный ресторан ВТО при Центральном доме актера на Тверской, говорит креативный директор бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман: «До того, как я занялся маркетингом, пытался сделать музыкальную карьеру. Музыканты с алкоголем знакомятся уже в подростковом возрасте. Практически все проходили через ресторан ВТО в Москве. Там была клубная система, никто из посторонних пройти не мог, только творческие работники, и там никогда не было музыки. Там было много музыкантов. Музыканты уставали от громких звуков, и оттуда вышла целая плеяда известных актеров, музыкантов. Я там бывал регулярно, пока отец меня за ухо оттуда не вывел.

Такие знакомства, конечно, помогли в построении карьеры. Ты попадаешь в разные необычные ситуации, довозишь до дома, доносишь до дома. Допустим, мой старший сын, он учился за границей, вместе с товарищами в подростковом возрасте напился, мой сын тащил своего друга до дома. Университет прислал благодарственное письмо, они не поняли, что ребята были пьяные, подумали, что человеку стало плохо, написали: "Ваш сын не бросил товарища". Связи в таких ситуациях, безусловно, у людей крепнут, потому что им есть что вспомнить».

Но самые надежные социальные связи такие мероприятия формировали в студенческие годы, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Если вспоминать студенческие тусовки, где, безусловно, была выпивка, которую могли достать, могло быть и вино, и водка, я помню, даже была северокорейская водка. Дружба рождалась не за счет алкоголя, а за счет общих интересов. Я до сих пор делаю много проектов с коллегами, с которыми мы вместе учились. Это люди проверенные.

Историй, которые проверили эту дружбу, великое множество. Из вытрезвителя вытаскивал. Помню, под утро отвел близкого друга. Это была улица Горького, ныне Тверская. Подъехал наряд милиции, они горели большим желанием моего друга забрать. Он был полностью невменяемый. Мне пришлось проявить смекалку. Я сказал: "Ребята, вы знаете, у этого человека очень высокое звание, и я очень вам не советую с ним связываться". Я был крайне убедителен, и они нас на машине довезли до его дома. Мы дружим до сих пор».

Впрочем, нет никаких доказательств, что любовь к крепким напиткам напрямую влияет на развитие карьеры, отмечает The Times. А сами норвежские ученые предупредили об опасности регулярного употребления и распития алкоголя в одиночестве.

Екатерина Вихарева, Анхель Леонардо Боррего Карбонель