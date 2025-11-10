Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения»

С 10 ноября 2025 года в России в тестовом режиме начинает действовать так называемый «период охлаждения» для SIM-карт абонентов, возвращающихся из-за границы, а также для неактивных карт более 72 часов.

В течение 24 часов мобильный интернет и SMS на таких SIM-картах временно блокируются — это мера направлена на борьбу с использованием российских SIM-карт в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

В Минцифры пояснили, что таким образом хотят подтвердить, что карта используется человеком, а не встроена в дрон, который может осуществлять навигацию и связь.

Чтобы восстановить доступ к мобильному интернету и SMS до истечения 24 часов, абоненту нужно пройти авторизацию. Минцифры сообщило, что оператор отправит пользователю ссылку с капчей. После успешного прохождения проверки ограничения будут сняты. Кроме того, можно будет позвонить в колл-центр и пройти идентификацию по телефону, чтобы разблокировать доступ.

Звонки и некоторые сервисы, таких как «Госуслуги», банки, государственные сайты, платформы по выборам, «ВКонтакте», «Яндекс», а также видеосервисы, будут доступны и во время «периода охлаждения».

Операторы «Мегафон» и «Билайн» уже начали рассылать уведомления пользователям с инструкциями о новых правилах. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что такие меры вводятся по требованию регуляторов для усиления безопасности.

