Оборот трансграничной онлайн-торговли за девять месяцев вырос на 25%

В январе—сентябре 2025 года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 236,8 млрд руб., сообщили «Ъ» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Год к году показатель вырос на 25%. При этом доля таких покупок в общем объеме e-commerce сократилась до 2,9% с 3,1% годом ранее. В целом объем рынка интернет-торговли в России с января по сентябрь 2025 года составил 8,2 трлн руб.

По данным АКИТ, в общей структуре трансграничных покупок россиян по сумме затрат лидирует электроника и бытовая техника — 25,3% в общем объеме. Также популярны для заказа товары для дома и мебель — 18,3%, одежда и обувь — 9,7%, автозапчасти и автоаксессуары — 5,8%, товары для красоты и здоровья — 5,7%, инструменты — 4,8% и спорттовары — 3,9%.

В сервисе по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping рассказали, что лето в 2025 году стало самым активным сезоном. В третьем квартале продажи сервиса выросли на 10,2% к предыдущему кварталу. В топе стран для заказа были США (доля 28,9%), Китай (26,2%) и Германия (21,8%).

Средние чеки заказов продолжают снижаться: у CDEK.Shopping по итогам девяти месяцев составил 16,5 тыс. руб. — на 18,5% меньше год к году. При этом число заказов выросло на 22%. Основным драйвером рынка становятся небольшие покупки (см. Ъ от 19 августа).

Среди популярных для заказа из-за брендов, по данным сервиса, — Nike, New Balance, Adidas, Uniqlo. Во втором квартале в топ-5 впервые вошел Pop Mart благодаря сериям Labubu. В третьем квартале в рейтинге появился бренд американский бренд U.S. Polo Assn. Он, в отличие от остальных попавших в топ одежных брендов, не ушел из России – у него около 80 магазинов в 28 городах.

Виктория Колганова