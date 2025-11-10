В Белом доме одобряют повышение штрафов за неисполнение родительских обязанностей

В правительстве РФ поддерживают законопроект, увеличивающий штрафы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Это следует из проекта заключения комиссии по законопроектной деятельности Белого дома (есть у “Ъ”).

Поправки в правительство внесла депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ). Она предлагает изменить ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, где говорится о нарушении родителями прав несовершеннолетних, например, препятствовании их общения с родственниками, сокрытии их местонахождения или неисполнении решений судов об определении местожительства детей. Сейчас за это нарушение штрафуют на 2–3 тыс. руб., госпожа Останина предлагает увеличить санкцию до 5–10 тыс. руб. За повторное правонарушение предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. или наказывать административным арестом на срок до пяти суток. Действующая санкция — штраф в 4–5 тыс. или арест на тот же срок.

Госпожа Останина ссылается на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которой в 2024 году зарегистрировано 36,7 тыс. судебных споров, связанных с воспитанием детей, тогда как в 2023 году было 35,6 тыс. таких дел, а в 2022 году — 32,2 тыс. В пояснительной записке к поправкам также упоминается, что в 2024 году в работе судебных приставов находилось 4,7 тыс. исполнительных производств, связанных с воспитанием детей. «Исполнение этой категории судебных актов часто осложняется отсутствием должников либо сокрытием детей»,— считает госпожа Останина. По ее мнению, действующие санкции по ст. 5.35 КоАП РФ «не обеспечивают должного воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон».

В правительстве РФ подчеркивают, что санкции по ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ не пересматривались с 2011 года, а законопроект направлен на «обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних и их родителей». В Белом доме поддерживают поправки и призывают госпожу Останину доработать пояснительную записку. В нее следует добавить статистику, говорящую о росте числа правонарушителей, в том числе лиц, совершивших повторный проступок по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ, считают в правительстве.

