«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На рынке облигаций возник негативный цикл, но сейчас вроде бы наметилась стабилизация. Какой тренд складывается? Будет ли и дальше снижаться доходность? Или она стабилизировалась на текущих уровнях до выяснения дальнейших действий российского Центробанка? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал эксперту цифровой платформы Bitbanker Владимиру Зернову.

Олег Богданов: Какие уровни по доходности вы видите к концу года? И какие действия может принять ЦБ в связи с изменением ключевой ставки?

Владимир Зернов: О стабилизации пока говорить рано, сейчас идет понижательный тренд доходности, то есть инвесторы рассчитывают на то, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, может быть, и меньшими темпами, чем раньше, но тем не менее тренд будет продолжен. Поэтому на рынке облигаций прямо сейчас царят «бычьи» настроения. Думаю, что регулятор до конца 2025 года может снизить ставку еще на 50 базисных пунктов. Что касается доходности, здесь, конечно, сильно зависит от того типа инструментов, про который мы говорим. Если мы говорим про длинные ОФЗ, которые очень популярны, то вполне возможно, что они стабилизируются где-то между нынешними 14,5% и 14%, хотя 14% — это уже довольно оптимистично.

