Ярославская область получит 50 млн на развитие промышленности

В 2026 году Ярославская область получит федеральную субсидию в размере 50 млн руб. на развитие промышленности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ярославская область подтвердила свой статус одного из лидеров промышленного развития, войдя в число победителей конкурсного отбора Минпромторга России. В 2026 году регион получит федеральную субсидию в размере 50 млн руб. на поддержку промышленности»,— сообщил господин Евраев.

Министр инвестиций и промышленности региона Александр Ольхов рассказал, что из 69 регионов-участников отбора получателями субсидии станут 59. Михаил Евраев дополнил, что еще 50 млн руб. на развитие промышленности предусмотрено в областном бюджете. Деньги ярославские производители смогут получить на льготных условиях для реализации новых проектов и повышения конкурентоспособности.

В текущем году Фонд регионального развития предоставил местным предприятиям займы на общую сумму свыше 220 млн руб. под льготный процент. Размер займа — до 60 млн руб., при действующей ставке ЦБ льготные ставки фонда составляют 7,13-12,25% годовых. Первый зампред областного правительства Денис Хохряков рассказал, что ярославские предприятия получают помощь и на федеральном уровне.

«В этом году "Автодизель" получил займы на общую сумму 5 млрд руб. на создание и организацию производства новых двигателей, а сейчас одобрена еще одна заявка предприятия на сумму 2,5 млрд руб. Такой серьезный объем вложений в развитие производств позволяет реализовывать крупные проекты по импортозамещению и обеспечению технологической безопасности страны»,— подчеркнул господин Хохряков.

Алла Чижова