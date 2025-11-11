Инвестиции в «железо» уступают вложениям в софт

Крупные и средние организации в первом полугодии 2025 года нарастили объем инвестиций в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), включая оборудование, программное обеспечение (ПО) и базы данных, до 787,3 млрд руб. (рост на 6,4% год к году), посчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Анализ охватил 18 крупных отраслей экономики, среди которых IT и связь, финансы, обрабатывающая промышленность, торговля, госуправление и другие. Результат обусловлен значительным увеличением вложений в ПО и базы данных (плюс 28,6%) при сокращении инвестиций в «железо» (минус 8,2%), поясняют эксперты.

Отметим, что более 70% общего объема вложений в ИКТ пришлось на три области: IT и связь — 38,6%, или 303,5 млрд руб., финансы — 23,5%, или 185,1 млрд руб., и обработку — 9,1%, или 71,9 млрд руб. Доля госуправления составила 4,3%, или 33,5 млрд руб. Увеличили инвестиции предприятия 11 сфер. При этом заметно просели вложения в добыче (минус 23,1%), научно-технической деятельности (минус 19,4%) и строительстве (минус 18,1%).

Общие инвестиции в ПО и базы данных составили 377,5 млрд руб., более 85% этих вложений обеспечили пять отраслей, в том числе 40,1% — IT и связь, 23,7% — финсектор, 10,5% — обработка, 7,1% — научно-техническая деятельность, 6,3% — торговля. Прирост инвестиций показали 16 отраслей, снижение отмечено в образовании (минус 29,6%) и энергетике (минус 6,1%). В ИКТ-оборудование за полгода было вложено 409,7 млрд руб. (37,1% — IT и связью, 23,4% — финсектором, 7,8% — обрабатывающей промышленностью). Инвестиции нарастили десять отраслей.

Сокращение вложений в ИКТ-оборудование эксперты преимущественно связывают с тем, что к 2025 году большинство IT-компаний в сегменте обработки данных завершили начатое в 2022 году активное развертывание вычислительных мощностей для российских потребителей. Отметим, что «железные» инвестиции компаний в IT и связи снизились на 27,2%, в том числе предприятий в области обработки данных — на 64,4%.

В результате структура инвестиций в ИКТ значительно сместилась в сторону ПО — их доля увеличилась с 39,7% в первом полугодии 2024 года до 48%, соответственно, доля ИКТ-оборудования снизилась с 60,3% до 52%. Удельный вес вложений в ИКТ в общем объеме инвестиций в основной капитал сократился на 0,3 процентного пункта, до 6,1%.

Венера Петрова