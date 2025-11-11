Финансистов осудили за хищение под видом займа

Мещанский райсуд столицы 10 ноября вынес приговор бывшим президенту и кассиру банка «Спутник» Павлу Никитину и Наталье Седовой. Их обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Самарский банк «Спутник» был зарегистрирован в 1990 году под названием «Бугурусланский коммерческий банк "Спутник"», в ноябре 2021 года Центральный банк отозвал у него лицензию. Свое решение регулятор объяснил в том числе и тем, что «Спутник» «был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций».

В ходе расследования было установлено, что у президента «Спутника» Павла Никитина (возглавлял банк с апреля 2020 по 9 сентября 2021 года) незадолго до отзыва у кредитного учреждения лицензии созрел план хищения денежных средств у возглавляемой им организации. В свои планы, по материалам дела, он посвятил кассира ОКВКУ «Сретенский» (операционная касса) Наталью Седову, которая, по версии следствия, согласилась участвовать в махинации.

Преступление, по данным следствия, было совершено 9 сентября 2021 года. Госпожа Седова в тот день находилась на своем рабочем месте в операционном помещении на Сретенском бульваре, где, говорится в деле, согласно отведенной ей роли, по фиктивному договору займа, якобы заключенному между господином Никитиным и гражданкой Венесуэлы Синди Коромото Камачо Флорес, выдала господину Никитину порядка 71 млн руб.

Сначала Наталья Седова проходила по уголовному делу свидетелем, затем — подозреваемой, а 20 сентября 2023 года она была задержана и в тот же день ознакомилась с постановлением следствия о привлечении ее в качестве обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое же обвинение в итоге было предъявлено и экс-президенту банка Павлу Никитину.

По итогам процесса судья Анна Майорова признала фигурантов виновными и назначила господам Никитину и Седовой четыре и три года условно соответственно.

Ефим Брянцев