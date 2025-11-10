В Ярославле зальют 26 катков

В Ярославле зимой будут работать 26 муниципальных катков. Список адресов ледовых площадок опубликовала на своей странице «Вконтакте» депутат муниципалитета Евгения Овод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В Кировском районе катки появятся на Советской площади, улицах Победы у дома № 15а, Салтыкова-Щедрина у дома № 75, на Которосльной набережной, 45с1. В Ленинском районе катки зальют на улицах Щапова, 14, Чкалова, 26, Добрынина, 25г, а также в Юбилейном парке.

В Красноперекопском районе ледовые площадки сделают на улицах 8 Марта, 14, Менделеева, 25, Павлова, 33, Лесная, 5, а также в парке «Рабочий сад». Во Фрунзенском районе катки появятся на улицах Щепкина, 10, и Калинина, 35к, а также на проспекте Фрунзе, 58, и Московском проспекте, 133.

В Заволжском районе хоккейные корты зальют на улицах Алмазная, у дома № 1к7, Спартаковской, 10, Клубной, 19, и проспекте Авиаторов, 84. В Дзержинском районе катки зальют на Тутаевском шоссе, 62к3, Красноперевальском переулке, 4, Ленинградском проспекте, 88/23, Большой Норской, 7, и около ТЦ «Альтаир».

По словам госпожи Овод, катки начнут заливать по факту установления морозной погоды. «Ъ-Ярославль» сообщал, что каток на Советской площади откроют 26 декабря.

Алла Чижова