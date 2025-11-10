В Австрии на поминовении жертв еврейского погрома включили запись речи Гитлера

На церемонии поминовения жертв Хрустальной ночи включили запись речи Адольфа Гитлера. Об этом сообщил телеканал OE24.

Хрустальная ночь — еврейский погром, который произошел 9-10 ноября 1938 года по всей нацистской Германии. Члены штурмовых отрядов СА и сторонники режима поджигали и рушили синагоги, разбивали витрины и входы в магазины и здания, которые принадлежали евреям. В результате погрома погибли более 90 евреев, а десятки тысяч человек были арестованы и отправлены в концлагеря.

Церемония проходила на месте, где 87 лет назад была сожжена синагога. Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Мёдлинга Вернера Бурга в одной из квартир соседнего дома раздалась запись пропагандистской речи Адольфа Гитлера. Она воспроизводилась около двух-трех минут и была отчетливо слышна на улице, сообщили очевидцы. Участники мероприятия были настолько потрясены, что не сразу вызвали полицию, сообщил телеканал.

По мнению некоторых участников мероприятия, акция была сознательно направлена на срыв церемонии. Заявление в полицию будет подано 10 ноября, рассказал член городского совета Штефан Шиманова.