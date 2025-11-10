Плехановский университет и ИД «Коммерсантъ» договорились о сотрудничестве

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и Издательский дом «Коммерсантъ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документы на торжественной церемонии подписали ректор университета Иван Лобанов и гендиректор ИД Роман Уманский. Присутствующие на встрече студенты смогли задать интересующие их вопросы по работе медиахолдинга.

Стороны договорились о возможной разработке и проведении совместных образовательных программ, организации прохождения производственной практики студентов. Сотрудничество направлено на сокращения дефицита высокопрофессиональных кадров в отрасли.

«Современные медиа остро нуждаются в специалистах, которые обладают не только фундаментальными знаниями, но и пониманием реальных бизнес-процессов медиабизнеса. Плехановский университет как раз воспитывает такой тип мышления. Наша задача — дать студентам самую актуальную практику, чтобы их переход в профессию был максимально эффективным. Уверен, это партнерство откроет новые имена для российской журналистики и медиаменеджмента»,— отметил господин Уманский.