В Перми завершилось строительство еще одного участка набережной

Завершено строительство нового участка набережной реки Камы от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих социальных сетях. Новый участок связывает Ленинский и Мотовилихинский районы города.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новый участок набережной длиной 1,5 км включает в себя променадную, нижнюю часть, и верхнюю — с пешеходной и велосипедной дорожками.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по проекту было возведено более 500 м подпорных стен, проложены километры сетей водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, электроснабжения и наружного освещения. На верхней части устроили велодорожки шириной 2,5 м. Рядом — пешеходная дорожка шириной 1,5–2 м.

На променадной части шириной шесть метров уложена тротуарная плитка, обустроено ограждение. Здесь также появились современные скамейки, урны и освещение в едином стиле, соответствующем остальной части набережной. Обустроено озеленение: высажены деревья, кустарники, засеяно разнотравье. В оформлении использованы растения, устойчивые к уральскому климату.

Также на новом участке появилась детская площадка. В протяжении участка построили два здания: в первом расположится пункт проката роликовых и ледовых коньков, во втором — комната матери и ребенка, туалет и пространство для будущей точки общепита. На кровле пункта проката разместится стоянка для велосипедов гостей набережной, а на крыше многофункционального павильона — тихая зона с лавочками.

Строительство нового участка набережной началось в начале 2024 года. Подрядчиком выступило ООО «Техдоргрупп».