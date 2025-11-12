Конфигурация успеха

Секрет успеха виноделов, виноделен, винных регионов и даже винодельческих стран часто объясняют простыми словами «традиции и инновации». Между тем за каждым успехом стоят свои, особенные, конфигурации того и другого. И Россия из этого правила не исключение — чему и посвящен наш номер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин Редактор «Ъ. Выбор сомелье» Антон Обрезчиков

Фото: Игорь Родин

Из традиционного. История, столь уместная в новогоднем предвкушении — российские взаимоотношения с игристым, не только в смысле потребления, но и в смысле уникальных производственных черт, как в контексте классического метода, так и в плане идущей от «Советского шампанского» традиции резервуарных вин. Есть и обновление — из-за моды на пет-наты, а также благодаря возвращению российских автохтонных сортов. Не менее традиционны успехи крепленых вин — здесь у российских виноделов хорошая школа.

А что же инновации? Начнем с тех, что сопряжены с традициями: наследие советской селекционной науки позволяет на новом уровне вести борьбу с заморозками и заболеваниями винограда, отодвигая границы промышленного виноградарства и возможного в целом. Архитекторы ставят винодельни дыбом, заставляя будущее вино перемещаться под силой собственной тяжести,— вполне в русле конструктивистских исканий. Куда же без деятелей IT-индустрии, для них виноделие как открытый код. Маркетологи тем временем вовсю стремятся предугадать конфигурации будущего успеха.

Антон Обрезчиков