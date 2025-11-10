Россия в 2026 году проведет первый международный форум по безопасности

В 2026 году в Москве под эгидой Совета безопасности планируется провести первый международный форум по безопасности. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это будет масштабное мероприятие»,— сказал Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой. «В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате»,— подчеркнул он.

Во время визита в Каир Сергей Шойгу также встретился с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Стороны обсудили взаимодействие между странами в экономической сфере, включая строительство АЭС "Эд-Дабаа" и строительство российской промзоны на берегу Суэцкого канала.

Лусине Баласян