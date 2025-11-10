Россия в 2026 году проведет первый международный форум по безопасности
В 2026 году в Москве под эгидой Совета безопасности планируется провести первый международный форум по безопасности. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Это будет масштабное мероприятие»,— сказал Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой. «В текущих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате»,— подчеркнул он.
Во время визита в Каир Сергей Шойгу также встретился с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси. Стороны обсудили взаимодействие между странами в экономической сфере, включая строительство АЭС "Эд-Дабаа" и строительство российской промзоны на берегу Суэцкого канала.